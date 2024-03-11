Стали известны последствия серии ночных взрывов в Одессе
В ВСУ заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области
В Одесской области после череды взрывов получил повреждения инфраструктурный объект. Об этом заявила глава Объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк во время всеукраинского телевизионного марафона.
"Повреждён инфраструктурный объект, повреждены административные здания", — утверждает представительница ВСУ.
Напомним, о взрывах в Одессе сообщили ночью 10 марта. Также взрывы прогремели в Харькове и Снигирёвке в Николаевской области, этому предшествовала воздушная тревога. Местные власти не сообщали, какова именно была природа взрывов.
Shutterstock / deniska_ua