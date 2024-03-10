Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе и Николаевской области
Взрывы раздались в Одессе, Харькове и Снигирёвке Николаевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.
Согласно данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Что послужило причиной взрывов, неизвестно, официальных комментариев от местных властей не поступало.
Ранее стало известно, что российские военные уничтожили под Одессой комплекс космической и радиотехнической разведки ВСУ "Овидиополь-2". В 2020 году на объект допустили специалистов НАТО. Других подробностей не приводится.
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