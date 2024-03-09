В Днепропетровской области после взрыва загорелось одно из предприятий
В Днепропетровской области Украины после взрыва загорелось одно из предприятий, сообщил глава областного совета Николай Лукашук. О каком именно объекте идёт речь, неизвестно.
"Огонь оперативно потушили спасатели", — отметил чиновник.
Напомним, в ночь на 8 марта в Одессе прогремела серия мощных взрывов. В городе активно работали системы ПВО. Уже днём стало известно о повреждении "объекта инфраструктуры".
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Unsplash / Roma Kaiuk