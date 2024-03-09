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9 марта, 08:32

В Днепропетровской области после взрыва загорелось одно из предприятий

В Днепропетровской области Украины после взрыва загорелось одно из предприятий, сообщил глава областного совета Николай Лукашук. О каком именно объекте идёт речь, неизвестно.

"Огонь оперативно потушили спасатели", — отметил чиновник.

Серия взрывов прогремела в Одессе, в городе работает ПВО
Серия взрывов прогремела в Одессе, в городе работает ПВО

Напомним, в ночь на 8 марта в Одессе прогремела серия мощных взрывов. В городе активно работали системы ПВО. Уже днём стало известно о повреждении "объекта инфраструктуры".

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Unsplash / Roma Kaiuk

Матвей Константинов
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