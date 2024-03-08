Серия взрывов прогремела в Одессе и окрестностях
Мощные взрывы раздались в Одессе в ночь на пятницу. Слышна активная работа стрелковых средств противовоздушной обороны, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на местные паблики и очевидцев.
Некоторые разрывы были слышны со стороны Ильичёвска и Затоки. Один из взрывов произошёл в Школьном районе областного центра.
"В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО", — говорится в публикации.
Кроме того, по данным телеканала "Общественное", взрыв прогремел и в Харьковской области.
Серия взрывов в Одессе была и в ночь на 6 марта. Тогда над городом зафиксировали беспорядочную работу средств ПВО.
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