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7 марта, 22:22

Серия взрывов прогремела в Одессе и окрестностях

Мощные взрывы раздались в Одессе в ночь на пятницу. Слышна активная работа стрелковых средств противовоздушной обороны, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на местные паблики и очевидцев.

Некоторые разрывы были слышны со стороны Ильичёвска и Затоки. Один из взрывов произошёл в Школьном районе областного центра.

"В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО", — говорится в публикации.

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Кроме того, по данным телеканала "Общественное", взрыв прогремел и в Харьковской области.

Серия взрывов в Одессе была и в ночь на 6 марта. Тогда над городом зафиксировали беспорядочную работу средств ПВО.

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Илья Пушкарев
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