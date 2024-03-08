Серия взрывов прогремела в Одессе и окрестностях

Мощные взрывы раздались в Одессе в ночь на пятницу. Слышна активная работа стрелковых средств противовоздушной обороны, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на местные паблики и очевидцев.

Некоторые разрывы были слышны со стороны Ильичёвска и Затоки. Один из взрывов произошёл в Школьном районе областного центра.

"В Одессе были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО", — говорится в публикации.

Кроме того, по данным телеканала "Общественное", взрыв прогремел и в Харьковской области.