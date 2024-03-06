Серия взрывов прогремела в Одессе, в городе работает ПВО
Не меньше трёх взрывов прогремело в Одессе и на окраинах города. Разрывы были слышны в районе Холодной Балки и Усатова, сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев.
Одесская горадминистрация обратилась к жителям города с призывом укрыться в подвалах и бомбоубежищах. Над городом зафиксирована беспорядочная работа средств ПВО.
Работа ПВО в Одессе. Видео © t.me / Типичная Одесса
А в Киеве тем временем полыхает экопарк, расположенный на левобережной стороне украинской столицы. Не исключено, что причиной возгорания стал поджог.
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Unsplash / Stephen Radford