Серия взрывов прогремела в Одессе, в городе работает ПВО

Не меньше трёх взрывов прогремело в Одессе и на окраинах города. Разрывы были слышны в районе Холодной Балки и Усатова, сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев.

Одесская горадминистрация обратилась к жителям города с призывом укрыться в подвалах и бомбоубежищах. Над городом зафиксирована беспорядочная работа средств ПВО.

Работа ПВО в Одессе. Видео © t.me / Типичная Одесса