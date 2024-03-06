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5 марта, 23:14

Серия взрывов прогремела в Одессе, в городе работает ПВО

Не меньше трёх взрывов прогремело в Одессе и на окраинах города. Разрывы были слышны в районе Холодной Балки и Усатова, сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев.

Одесская горадминистрация обратилась к жителям города с призывом укрыться в подвалах и бомбоубежищах. Над городом зафиксирована беспорядочная работа средств ПВО.

Работа ПВО в Одессе. Видео © t.me / Типичная Одесса

Взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте под Белгородом
Взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте под Белгородом

А в Киеве тем временем полыхает экопарк, расположенный на левобережной стороне украинской столицы. Не исключено, что причиной возгорания стал поджог.

Обложка ©

Unsplash / Stephen Radford

Илья Пушкарев
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