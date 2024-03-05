Взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте под Белгородом
Пожар охватил инфраструктурный объект в Белгородской области после взрыва
В Губкинском городском округе Белгородской области произошёл взрыв на инфраструктурном объекте, его охватил пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет", — уточнил руководитель области.
По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы уже работают на месте ЧП. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как уже писал Life.ru, минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области.
МЧС Белгородской области