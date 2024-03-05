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5 марта, 07:05

Взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте под Белгородом

Пожар охватил инфраструктурный объект в Белгородской области после взрыва

В Губкинском городском округе Белгородской области произошёл взрыв на инфраструктурном объекте, его охватил пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет", — уточнил руководитель области.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы уже работают на месте ЧП. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как уже писал Life.ru, минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области.

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МЧС Белгородской области

Андрей Бражников
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