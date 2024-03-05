Взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте под Белгородом

В Губкинском городском округе Белгородской области произошёл взрыв на инфраструктурном объекте, его охватил пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет", — уточнил руководитель области.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы уже работают на месте ЧП. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.