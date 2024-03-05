На Крымском мосту перекрыли движение поездов без объяснения причин
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Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Оператор пассажирских поездов в регионе "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о задержке составов.
На данный момент в районе Крымского моста остановлено четыре поезда из полуострова: № 068 Симферополь – Москва, № 426 Симферополь – Кисловодск, № 174 Евпатория – Москва и № 092 Севастополь – Москва. Также задерживаются пять составов в Крым: № 316 Адлер – Симферополь, № 425 Кисловодск – Симферополь, № 092 Москва – Севастополь, № 173 Москва – Евпатория и № 028 Москва – Симферополь.
"Поезда начнут движение, как только это будет разрешено. Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути", — объявили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс" без объяснения причин задержек.
Напомним, что в ночь на 3 марта была сорвана очередная попытка Киева совершить террористическую атаку на территории нашей страны. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 38 украинских дронов самолётного типа в небе над Крымом.