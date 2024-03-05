Регион

Уведомления отключены

5 марта, 05:30

Украинские военные атаковали ж/д станцию в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области

Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, в результате произошёл пожар. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Ж/д станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали девять прилётов, пострадавших нет. В результате произошёл пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки", — написал глава региона у себя в телеграм-канале.

О пострадавших в результате очередной атаки ВСУ Старовойт не упоминал. Он пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно.

Три украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Три украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 3 марта была сорвана очередная попытка Киева совершить террористическую атаку на территории нашей страны. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 38 украинских дронов самолётного типа в небе над Крымом.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров