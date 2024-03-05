Украинские военные атаковали ж/д станцию в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области
Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, в результате произошёл пожар. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Ж/д станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали девять прилётов, пострадавших нет. В результате произошёл пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки", — написал глава региона у себя в телеграм-канале.
О пострадавших в результате очередной атаки ВСУ Старовойт не упоминал. Он пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 3 марта была сорвана очередная попытка Киева совершить террористическую атаку на территории нашей страны. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 38 украинских дронов самолётного типа в небе над Крымом.
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