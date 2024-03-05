Украинские военные атаковали ж/д станцию в Курской области

Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, в результате произошёл пожар. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Ж/д станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали девять прилётов, пострадавших нет. В результате произошёл пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки", — написал глава региона у себя в телеграм-канале.