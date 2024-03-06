Мощный пожар произошёл на левобережье Киева, не исключён поджог
Масштабный пожар на окраине Киева. Обложка © t.me / ДСНС України
Возгорание травяного настила и камыша произошло на левобережной окраине украинской столицы в ночь на 6 марта. По данным Киевской городской администрации, мощный пожар бушует вблизи озера Тяглое в Дарницком районе.
Борьба с огнём осложняется болотистой местностью. Местные спасатели были вынуждены задействовать беспилотники и болотоходы. В настоящий момент пожар локализован.
Масштабный пожар на окрание Киева. Обложка © t.me / Obozrevatel.ua
Местные СМИ уточнили, что огонь охватил экопарк "Осокорки". Его пресс-служба не исключила версию с поджогом.
Мощные природные пожары сейчас бушуют в Приморском крае. Огонь охватил площадь 3000 га. Для борьбы со стихией была усилена группировка спасателей.