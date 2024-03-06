Регион

Уведомления отключены

5 марта, 22:25

Мощный пожар произошёл на левобережье Киева, не исключён поджог

Масштабный пожар на окраине Киева. Обложка © t.me / ДСНС України

Масштабный пожар на окраине Киева. Обложка © t.me / ДСНС України

Возгорание травяного настила и камыша произошло на левобережной окраине украинской столицы в ночь на 6 марта. По данным Киевской городской администрации, мощный пожар бушует вблизи озера Тяглое в Дарницком районе.

Борьба с огнём осложняется болотистой местностью. Местные спасатели были вынуждены задействовать беспилотники и болотоходы. В настоящий момент пожар локализован.

Масштабный пожар на окрание Киева. Обложка © t.me / Obozrevatel.ua

Местные СМИ уточнили, что огонь охватил экопарк "Осокорки". Его пресс-служба не исключила версию с поджогом.

В Киеве заливает водой ещё одну станцию метро
В Киеве заливает водой ещё одну станцию метро

Мощные природные пожары сейчас бушуют в Приморском крае. Огонь охватил площадь 3000 га. Для борьбы со стихией была усилена группировка спасателей.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров