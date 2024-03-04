На юге Приморья введён особый противопожарный режим

МЧС РФ усиливает группировку для тушения ландшафтных пожаров в Приморье. За минувшие выходные их площадь на территории Хасанского муниципального округа превысила 3000 га, было зафиксировано более 30 очагов возгорания, сообщает МЧС России.

МЧС РФ усиливает группировку для тушения ландшафтных пожаров в Приморье. Видео © t.me / МЧС России

"Силы и средства МЧС России защищают населённые пункты от перехода огня, ликвидируют палы сухой растительности и тушат природные пожары", — подтвердили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на данный момент возгорание локализовано на участках в 400 га особо охраняемой территории "Земля леопарда". Также известно, что в Хасанском муниципальном округе введён особый противопожарный режим.

"С 3 марта 2024 года на территории Хасанского муниципального округа введён особый противопожарный режим. Данная мера вызвана ростом ландшафтных пожаров, а также установлением сухой и ветреной погоды", — сообщили в администрации округа.