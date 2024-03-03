Пользователей Сети шокировало видео огненного торнадо в Приморье

В Приморском крае уже несколько дней бушуют природные пожары. Как передаёт в телеграм-канале региональный аварийно-спасательный главк, огнеборцам удалось не допустить перехода огня на жилые дома в Хасанском округе.

В сообщении говорится, что оперативный штаб Приморья решил увеличить в три раза силы и средства для борьбы с огнём, в связи с чем были выделены дополнительные автоцистерны, а также были задействованы караулы в ещё пяти пожарных частях.

"Кроме краевых пожарных задействованы силы Приморской авиабазы и "Земли леопарда". Угроза населённым пунктам была отбита", — сообщили представители МЧС.

Вместе с этим РИА "Новости" сообщило, что два природных пожара площадью 363 гектара тушат возле посёлка Хасан и села Гвоздево. Указано, что угрозы населённым пунктам нет.

Стоит отметить, что на просторах международной паутины начало распространяться видео из Приморья, которое шокировало пользователей социальных сетей. На представленных кадрах можно увидеть огненный торнадо, который чудом не перешёл на населённые пункты.