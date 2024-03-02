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2 марта, 16:11

Житель Бурятии после застолья устроил пожар, в котором погибли две его маленькие дочки

Две девочки погибли в результате пожара в частном доме в Бурятии

Обстановка после пожара в частном доме. Обложка © СУ СК России по Республике Бурятия

Обстановка после пожара в частном доме. Обложка © СУ СК России по Республике Бурятия

В Иволгинском районе Бурятии произошёл пожар в частном доме. В результате инцидента погибли два ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

"Вечером 2 марта поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Поселье. По прибытии первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания. С ожогами разной степени и отравлением продуктами горения были госпитализированы двое взрослых. Двое детей — предположительно, шести и девяти лет — погибли", — указано в сообщении.

В агентстве дополнили, что пожарные ликвидировали возгорание в 20:22 (15:22 по московскому времени). Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. Пожар тушили 12 человек.

В СУ СК по региону добавили, что по факту гибели детей возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершённое общеопасным способом. По предварительной информации, в частном доме жила семья, где воспитывались пятеро детей, трое из них в момент пожара находились в медучреждении. Уточняется, что в субботу, 2 марта, взрослые употребляли алкоголь, после чего мужчина устроил пожар внутри жилого помещения.

В результате пожара скончались две дочери отца шести и девяти лет. Мужчина и его жена получили обширные ожоги, их доставили в больницу.

Два человека погибли при пожаре в квартире в новосибирской многоэтажке
Два человека погибли при пожаре в квартире в новосибирской многоэтажке

А ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярске загорелась машина с детьми в салоне. Возгорание началось, когда мать ушла к знакомым в квартиру. К счастью, прохожие вытащили мальчиков из автомобиля, вызвали скорую и пожарных. Один ребёнок был госпитализирован с ожогами.

Дарья Нарыкова
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