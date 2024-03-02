Житель Бурятии после застолья устроил пожар, в котором погибли две его маленькие дочки
Две девочки погибли в результате пожара в частном доме в Бурятии
Обстановка после пожара в частном доме. Обложка © СУ СК России по Республике Бурятия
В Иволгинском районе Бурятии произошёл пожар в частном доме. В результате инцидента погибли два ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
"Вечером 2 марта поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Поселье. По прибытии первого пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания. С ожогами разной степени и отравлением продуктами горения были госпитализированы двое взрослых. Двое детей — предположительно, шести и девяти лет — погибли", — указано в сообщении.
В агентстве дополнили, что пожарные ликвидировали возгорание в 20:22 (15:22 по московскому времени). Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. Пожар тушили 12 человек.
В СУ СК по региону добавили, что по факту гибели детей возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершённое общеопасным способом. По предварительной информации, в частном доме жила семья, где воспитывались пятеро детей, трое из них в момент пожара находились в медучреждении. Уточняется, что в субботу, 2 марта, взрослые употребляли алкоголь, после чего мужчина устроил пожар внутри жилого помещения.
В результате пожара скончались две дочери отца шести и девяти лет. Мужчина и его жена получили обширные ожоги, их доставили в больницу.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярске загорелась машина с детьми в салоне. Возгорание началось, когда мать ушла к знакомым в квартиру. К счастью, прохожие вытащили мальчиков из автомобиля, вызвали скорую и пожарных. Один ребёнок был госпитализирован с ожогами.