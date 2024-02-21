Авто с маленькими детьми внутри вспыхнуло как спичка, пока мать отошла на минутку

В Красноярске загорелся автомобиль с двумя детьми внутри. Двухлетний ребёнок госпитализирован с ожогами, сообщает региональное управление МВД.

"Предварительно установлено, что мать ребёнка, 37-летняя жительница краевого центра, подъехала на автомобиле "Нива" к дому на улице Молокова. С её слов, ей нужно было ненадолго зайти к знакомым. Она оставила в машине двоих сыновей и ушла, не заглушив мотор", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.

Сгоревшая в Красноярске "нива", где находилось двое детей. Обложка © Telegram / ГУ МВД по Красноярскому краю

За младшим мальчиком приглядывал его брат 2016 года рождения. Когда мать вышла из подъезда, то увидела ужасное зрелище: машина с её детьми внутри была объята пламенем. К счастью, прохожие вытащили ребят из автомобиля, вызвали скорую и сотрудников МЧС. Старший ребёнок не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.