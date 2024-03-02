Крупный пожар охватил торговый центр в Пензенской области
МЧС: Пожар в ТЦ под Пензой локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров
Кадры с места пожара в ТЦ "Мост" в Пензенской области. Обложка © Telegram / МЧС России
Крупный пожар разгорелся в торговом центре "Мост" в городе Кузнецке Пензенской области. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, возгорание удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Кадры с места пожара в ТЦ "Мост" в Пензенской области. Видео © Telegram / МЧС России
Как рассказали в ведомстве, пожар возник в ТЦ на улице Московской около 14:00 по местному времени. Из горящего здания было эвакуировано 30 человек. В настоящее время в тушении задействованы 51 спасатель и 15 единиц техники. Что стало причиной происшествия, пока не известно. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
"В 16:38 мск пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров", — сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС России Анна Шупилова.
Ранее Life.ru писал, что пожар произошёл в ТЦ в Иркутской области. Для тушения туда даже пригнали пожарный поезд.