Крупный пожар охватил торговый центр в Пензенской области

Как рассказали в ведомстве, пожар возник в ТЦ на улице Московской около 14:00 по местному времени. Из горящего здания было эвакуировано 30 человек. В настоящее время в тушении задействованы 51 спасатель и 15 единиц техники. Что стало причиной происшествия, пока не известно. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.