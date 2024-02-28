Крупный пожар в здании магазина и ТЦ ликвидируют в Иркутской области
Тушение пожара в посёлке Чунском в Иркутской области. Обложка © t.me / МЧС России
Сотрудники аварийно-спасательных служб Иркутской области тушат пожар в посёлке Чунском. Как передаёт в телеграм-канале МЧС России, пламя разгорелось на площади 1080 квадратных метров.
Пожар в посёлке Чунском в Иркутской области. Видео © t.me / Babr Mash
В ведомстве сообщили, что в этом населённом пункте загорелась кровля одноэтажного строения, в котором, по данным телеграм-канала Babr Mash, находился магазин стройматериалов "Савва". Впоследствии огонь перекинулся на расположенный рядом трёхэтажный торгово-деловой центр.
Стоит отметить, что для тушения пожара туда пригнали пожарный поезд из Тайшета. Предварительно, пострадавших нет. По данным ведомства, пламя локализовали на площади 1080 квадратных метров.
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