Крупный пожар в здании магазина и ТЦ ликвидируют в Иркутской области

Сотрудники аварийно-спасательных служб Иркутской области тушат пожар в посёлке Чунском. Как передаёт в телеграм-канале МЧС России, пламя разгорелось на площади 1080 квадратных метров.

Пожар в посёлке Чунском в Иркутской области. Видео © t.me / Babr Mash

В ведомстве сообщили, что в этом населённом пункте загорелась кровля одноэтажного строения, в котором, по данным телеграм-канала Babr Mash, находился магазин стройматериалов "Савва". Впоследствии огонь перекинулся на расположенный рядом трёхэтажный торгово-деловой центр.

Стоит отметить, что для тушения пожара туда пригнали пожарный поезд из Тайшета. Предварительно, пострадавших нет. По данным ведомства, пламя локализовали на площади 1080 квадратных метров.