В центре Москвы загорелся Зачатьевский женский монастырь
В центре Москвы загорелся корпус Зачатьевского ставропигиального женского монастыря. По данным источника Life.ru, пожар произошёл в столярной мастерской в подвале, а затем поднялся по перекрытиям первого и второго этажа.
В центре Москвы загорелся Зачатьевский женский монастырь. Видео © Life.ru
Площадь пожара составила 50 квадратных метров, эвакуировано было четыре человека. К настоящему моменту огонь потушен.
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