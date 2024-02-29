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29 февраля, 15:41

В центре Москвы загорелся Зачатьевский женский монастырь

В центре Москвы загорелся корпус Зачатьевского ставропигиального женского монастыря. По данным источника Life.ru, пожар произошёл в столярной мастерской в подвале, а затем поднялся по перекрытиям первого и второго этажа.

В центре Москвы загорелся Зачатьевский женский монастырь. Видео © Life.ru

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, эвакуировано было четыре человека. К настоящему моменту огонь потушен.

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А ранее пожар тушили в женском монастыре в Омской области. Огонь раскинулся на площади 450 квадратных метров.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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