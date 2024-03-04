Усилена группировка спасателей, борющихся с природными пожарами на юге Приморья

Лесные пожары продолжают бушевать в Приморском крае. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Олег Кожемяко, в течение ночи в Хасанский округ были направлены недавно сформированные дополнительные отряды огнеборцев.

Тушение пожаров в Приморье. Видео © t.me / Кожемяко | официально

"Более трёхсот человек приступили к тушению палов", — говорится в сообщении.

Помимо того, к тушению привлекли дополнительную спецтехнику, в том числе бульдозеры, которые будут прокладывать противопожарные полосы. По словам Кожемяко, сейчас главное — обезопасить населённые пункты. Также уделяется внимание национальному парку "Земля леопарда".