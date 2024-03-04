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4 марта, 00:56

Усилена группировка спасателей, борющихся с природными пожарами на юге Приморья

Кожемяко: На юге Приморья из-за природных пожаров усилили группировку спасателей

Лесные пожары продолжают бушевать в Приморском крае. Как передаёт в телеграм-канале глава региона Олег Кожемяко, в течение ночи в Хасанский округ были направлены недавно сформированные дополнительные отряды огнеборцев.

Тушение пожаров в Приморье. Видео © t.me / Кожемяко | официально

"Более трёхсот человек приступили к тушению палов", — говорится в сообщении.

Помимо того, к тушению привлекли дополнительную спецтехнику, в том числе бульдозеры, которые будут прокладывать противопожарные полосы. По словам Кожемяко, сейчас главное — обезопасить населённые пункты. Также уделяется внимание национальному парку "Земля леопарда".

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Ранее Life.ru писал, что в Приморском крае уже несколько дней бушуют природные пожары. МЧС сообщало, что сотрудникам аварийно-спасательных служб удалось не допустить перехода огня на жилые дома в Хасанском округе.

Обложка ©

t.me / Кожемяко | официально

Алексей Соловьёв
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