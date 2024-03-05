В Киеве заливает водой ещё одну станцию метро
В Киеве на станции метро "Выдубичи" начал протекать потолок
Киевское метро продолжает затапливать, очередная станция столкнулась с капающей водой с потолка и лужами посреди платформы. Об этом пишет украинское издание "Страна".
Речь идёт о станции "Выдубичи", которая находится на Сырецко-Печерской линии. Как рассказали в самом метрополитене, ЧП связано с прорывом рядом проходящей водопроводной трубы. На кадрах видно, что вода стекает по стенам и буквально ручьями капает сверху.
Напомним, подтопление в киевском метро фиксируется не первый раз. В декабре 2023 года несколько станций оказались под угрозой затопления. В случившемся премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева. А в январе этого года на станции "Академгородок" вновь через потолок просочилась вода. Были разрушены отделка и штукатурка.