В Киеве заливает водой ещё одну станцию метро В Киеве на станции метро "Выдубичи" начал протекать потолок 5 марта, 10:12 В Киеве снова протекает метро. Видео © X / Островок2

Киевское метро продолжает затапливать, очередная станция столкнулась с капающей водой с потолка и лужами посреди платформы. Об этом пишет украинское издание "Страна".

В Киеве снова протекает метро. Видео © X / Островок2

Речь идёт о станции "Выдубичи", которая находится на Сырецко-Печерской линии. Как рассказали в самом метрополитене, ЧП связано с прорывом рядом проходящей водопроводной трубы. На кадрах видно, что вода стекает по стенам и буквально ручьями капает сверху.

Напомним, подтопление в киевском метро фиксируется не первый раз. В декабре 2023 года несколько станций оказались под угрозой затопления. В случившемся премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева. А в январе этого года на станции "Академгородок" вновь через потолок просочилась вода. Были разрушены отделка и штукатурка.

Авторы Татьяна Миссуми