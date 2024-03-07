Медведев: Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Если бы у российских властей была цель убить Зеленского, то его бы обязательно убили, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новости о нападении на кортеж главы киевского режима. А жив Зеленский, по его мнению, лишь потому, что в настоящее время не имеет совершенно никакого значения, кто находится на посту украинского лидера.
"Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена, — попали бы. И то, что кровавый паяц, — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе не важно, кто занимает должность главаря неонацистского режима", — написал он в своём телеграм-канале.
Вместе с тем Медведев выразил сожаление о том, что ВС РФ атаковали заранее спланированное место и Зеленский по воле случая не оказался поблизости. А свой пост российский политик решил закончить фразой на латинском "Нет худа без добра. Нет правил без исключений".
Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский мог находиться в Одессе во время вчерашнего взрыва в порту. По сведениям местных СМИ, украинский политик мог приехать туда по двум причинам: для награждения бойцов ВСУ или чтобы встретить премьер-министра Греции. Позже в греческом издании обвинили Россию в ударе по кортежу Зеленского.