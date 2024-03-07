Медведев: Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было

Если бы у российских властей была цель убить Зеленского, то его бы обязательно убили, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новости о нападении на кортеж главы киевского режима. А жив Зеленский, по его мнению, лишь потому, что в настоящее время не имеет совершенно никакого значения, кто находится на посту украинского лидера.

"Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена, — попали бы. И то, что кровавый паяц, — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе не важно, кто занимает должность главаря неонацистского режима", — написал он в своём телеграм-канале.