Медведев назвал условие переговоров с Киевом

Переговоры возможно только с новым руководством Украины, которое бы признало нынешние реалии. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

"Все прекрасно понимают, что мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры [по Украине] с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооружённых сил", — сказал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что нынешняя киевская власть вряд ли сможет вести конструктивный диалог. Кроме того, как считает Медведев, "формула мира", за которую так ратует Зеленский, на самом деле нужна не для перемирия, а для того, чтобы ВСУ получили больше вооружений.