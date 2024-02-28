Эрдоган заявил о готовности Турции снова принять российско-украинские переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он выступил за дипломатию и диалог, которые позволят добиться прочного мира.
"Я убеждён, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле", — сказал он в видеообращении к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа.
При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара также поддерживает так называемый мирный план Владимира Зеленского.
Напомним, что один из раундов переговоров России и Украины прошёл весной 2022 года в Стамбуле. Их результатом стал ряд договорённостей, которые украинская сторона сначала подписала, но после отвода российских войск от Киева разорвала эти соглашения. Президент России Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров. Это подтверждал и один из переговорщиков — глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, заявив, что конфликт РФ и Украины мог бы завершиться весной 2022-го, если бы не вмешался тогдашний премьер Британии Борис Джонсон. Именно он приказал Киеву ничего не подписывать с Россией, а "просто воевать".
Life.ru / Павел Баранов