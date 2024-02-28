Эрдоган заявил о готовности Турции снова принять российско-украинские переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он выступил за дипломатию и диалог, которые позволят добиться прочного мира.

"Я убеждён, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле", — сказал он в видеообращении к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа.