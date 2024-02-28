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28 февраля, 15:36

Эрдоган заявил о готовности Турции снова принять российско-украинские переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности снова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он выступил за дипломатию и диалог, которые позволят добиться прочного мира.

"Я убеждён, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле", — сказал он в видеообращении к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара также поддерживает так называемый мирный план Владимира Зеленского.

Путин объяснил срыв Западом стамбульских договорённостей между РФ и Украиной
Путин объяснил срыв Западом стамбульских договорённостей между РФ и Украиной

Напомним, что один из раундов переговоров России и Украины прошёл весной 2022 года в Стамбуле. Их результатом стал ряд договорённостей, которые украинская сторона сначала подписала, но после отвода российских войск от Киева разорвала эти соглашения. Президент России Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров. Это подтверждал и один из переговорщиков — глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, заявив, что конфликт РФ и Украины мог бы завершиться весной 2022-го, если бы не вмешался тогдашний премьер Британии Борис Джонсон. Именно он приказал Киеву ничего не подписывать с Россией, а "просто воевать".

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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