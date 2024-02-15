Путин объяснил срыв Западом стамбульских договорённостей между РФ и Украиной

"Господин Арахамия сам об этом сказал. Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю, но такой откровенный человек. Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась. Он же сказал об этом", — подчеркнул президент.