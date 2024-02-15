Путин объяснил срыв Западом стамбульских договорённостей между РФ и Украиной
Путин: Запад сорвал стамбульские договорённости в надежде победить РФ на поле боя
Заключённые в Стамбуле между Москвой и Киевом договорённости смогли бы положить конец украинскому конфликту, однако Запад их намеренно сорвал. Как заявил глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, западные государства рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя.
Путин объяснил причины срыва Западом стамбульских договорённостей. Видео © t.me / Кремль.Новости
Президент напомнил о заявлении руководителя фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, который признал, что украинский конфликт мог бы закончится весной 2022 года после подписания договорённостей в Стамбуле.
"Господин Арахамия сам об этом сказал. Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю, но такой откровенный человек. Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась. Он же сказал об этом", — подчеркнул президент.
В этой связи Путин напомнил о поездке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев весной 2022 года, когда Россия и Украина вели переговоры. Как считает глава государства, командировка Джонсона была оплачена американской администрацией.
Российский лидер заявил, что именно Джонсон изложил там позицию о "необходимости войны до последнего украинца" и нанесения России стратегического поражения.
"Видимо, они и рассчитывали на такой результат", — заявил Путин.
Напомним, в ноябре 2023 года глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт РФ и Украины мог бы завершиться весной 2022-го, если бы не вмешался Джонсон. Тот приказал Киеву ничего не подписывать с Россией, а "просто воевать". Сам экс-премьер Британии уже в январе этого года заверил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров РФ и Украины весной 2022 года.
Life.ru / Павел Баранов