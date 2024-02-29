Мединский готов снова возглавить делегацию на переговорах с Киевом: "Дадут поручение — поедем!"
Мединский заявил, что готов представлять Россию на переговорах с Киевом в Анкаре
Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА
Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил готовность снова возглавить делегацию России на переговорах с Украиной в Анкаре в случае соответствующего приказа. Об этом он заявил корреспонденту Life.ru на просьбу прокомментировать соответствующее предложение президента Турции Реджепа Эрдогана.
Мединский — о новых переговорах с Украиной. Видео © Life.ru
"Дадут поручение — поедем!" — сказал помощник российского президента, но вот о результативности новых переговоров он затруднился судить.
Напомним, что один из раундов переговоров России и Украины прошёл весной 2022 года в Стамбуле. Их результатом стал ряд договорённостей, которые представители Киева сначала подписали, но после отвода российских войск от украинской столицы разорвали эти соглашения. Президент РФ Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров. А накануне Эрдоган заявил о готовности Турции снова принять российско-украинские переговоры.