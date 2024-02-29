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29 февраля, 08:21

Мединский готов снова возглавить делегацию на переговорах с Киевом: "Дадут поручение — поедем!"

Мединский заявил, что готов представлять Россию на переговорах с Киевом в Анкаре

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА

Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил готовность снова возглавить делегацию России на переговорах с Украиной в Анкаре в случае соответствующего приказа. Об этом он заявил корреспонденту Life.ru на просьбу прокомментировать соответствующее предложение президента Турции Реджепа Эрдогана.

Мединский — о новых переговорах с Украиной. Видео © Life.ru

"Дадут поручение — поедем!" — сказал помощник российского президента, но вот о результативности новых переговоров он затруднился судить.

Напомним, что один из раундов переговоров России и Украины прошёл весной 2022 года в Стамбуле. Их результатом стал ряд договорённостей, которые представители Киева сначала подписали, но после отвода российских войск от украинской столицы разорвали эти соглашения. Президент РФ Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров. А накануне Эрдоган заявил о готовности Турции снова принять российско-украинские переговоры.

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Андрей Бражников
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