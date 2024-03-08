В Одесской области после взрывов повреждён объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения из-за взрывов. Об этом сообщила начальница объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

"Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга, на протяжении трёх часов отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области повреждён объект инфраструктуры", — указала Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По её словам, повреждения получило здание, которое уже давно никем не использовалось. Вместе с тем глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер пояснил, что в результате взрывов разрушился "законсервированный объект инфраструктуры". По его словам, рядом на открытой местности случился пожар.

Кроме того, в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению. Через определённое время в указанных регионах сирену отключили.