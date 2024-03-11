Подпольщики установили тотальную слежку за ВСУ в Одессе для зачистки к приходу русских
Численность пророссийского подполья в Одессе продолжает расти
Количество участников подпольного пророссийского движения в Одессе продолжает расти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из представителей подполья.
"Настрой у нас боевой, и наши ряды растут, хоть и не так быстро, как этого требовала бы обстановка. Через 80 лет настала наша очередь освобождать Одессу от нацистов", — заявил собеседник агентства.
Подпольщик добавил, что пророссийски настроенные одесситы готовы участвовать в зачистке города от сил ВСУ после прихода войск РФ. По его словам, за убежищами пособников киевского режима уже установлено наблюдение.
Ранее представитель подполья в Николаевской области сообщил о том, что удары, которые наносили российские войска с 23 по 25 февраля, поразили стоянку с переданными ВСУ РСЗО HIMARS производства США и цех, где проводилась сборка беспилотников в интересах противника. Оба попадания привели к уничтожению целей.
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