Количество участников подпольного пророссийского движения в Одессе продолжает расти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из представителей подполья.

"Настрой у нас боевой, и наши ряды растут, хоть и не так быстро, как этого требовала бы обстановка. Через 80 лет настала наша очередь освобождать Одессу от нацистов", — заявил собеседник агентства.

Подпольщик добавил, что пророссийски настроенные одесситы готовы участвовать в зачистке города от сил ВСУ после прихода войск РФ. По его словам, за убежищами пособников киевского режима уже установлено наблюдение.