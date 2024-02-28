Подполье узнало об уничтожении стоянки HIMARS и цеха сборки БПЛА под Николаевом

Нанесённые ВС РФ в период с 23 по 25 февраля удары поразили стоянку переданных ВСУ РСЗО HIMARS американского производства и цех по сборке дронов для украинской армии в Николаевской области. Обе цели были уничтожены, рассказал координатор регионального подпольного движения Сергей Лебедев.

"HIMARS располагались в военной части населённого пункта Старая Богдановка, который расположен напротив города Николаева — через реку Южный Буг <...> Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки. Один из складов и место стоянок HIMARS, с которых стреляли, как раз находились в Старой Богдановке", — сообщил он РИА "Новости", добавив, что взрыв после российского удара ощущался даже в нескольких километрах за рекой.

Кроме того, Российская армия поразила цех в Степовом, где производились дроны для ВСУ. Этот населённый пункт находится рядом с военным полигоном "Широкий Лан". На предприятии было замечено активное движение украинских военнослужащих, которых привозили по утрам на автобусах из Николаева для работы на предприятии. ВС РФ наносили удар в дневное время, взяв в учёт присутствие на рабочем месте специалистов ВСУ по сборке и настройке БПЛА, рассказал координатор подполья. В подтверждение своих слов он предоставил в распоряжение агентства видео с большим столбом дыма, заснятым как раз в районе Степового.

По информации подполья, ночью после удара украинские военнослужащие активно вывозили из разбитого цеха всё, что уцелело. С большей точностью последствия поражения этого предприятия можно будет оценить позднее: спустя полторы-две недели.

"Полная картина попаданий будет ясна в течение полутора-двух недель. О серьёзности прилётов говорит заработавший крематорий в порту Ника-Тера [в Николаеве]", — резюмировал Лебедев.