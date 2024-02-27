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27 февраля, 01:18

"Знаете ли вы своего врага?": Американские военные сделали доклад о российских войсках

Армия США опубликовала доклад о тактике ВС РФ и военной доктрине России

Американские военные сделали доклад о Вооружённых силах РФ. В документе на 280 страницах, который называется "Русская тактика", описывается предполагаемая тактика российских войск во время масштабного конфликта.

"Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", — говорится в предисловии к докладу.

Составлявшие это учебное пособие военнослужащие Сухопутных войск Соединённых Штатов утверждают, что в нём фигурирует описание тактики действий российских военных, которое можно использовать "в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров". Стоит отметить, что этот документ распространяется в социальных сетях американских сухопутных войск с подписью "Знаете ли вы своего врага?".

В то же время в этом докладе не говорится о специальной военной операции, которую Москва проводит на Украине. По словам авторов публикации, на то, чтобы определить, насколько эти действия подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику, понадобится время.

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t.me / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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