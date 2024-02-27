В Госдуме уличили НАТО в попытке легализовать присутствие на Украине
Депутат ГД Белик рассказал о попытке НАТО легализовать присутствие на Украине
Некоторые страны-члены Североатлантического альянса устроили заговор в попытке легализовать присутствие своих военнослужащих на Украине. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Таким образом парламентарий прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что НАТО пытается затащить своих военных в зону украинского конфликта. По словам российского политического деятеля, представители Североатлантического альянса и так находятся на территории Незалежной, но только в статусе наёмников.
"То, о чём говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет", — заявил парламентарий.
Белик подчеркнул, что словацкий премьер на сегодняшний день является одним из немногих европейских политиков из тех, кто готов бороться за интересы своей родины, несмотря на угрозы для своей политической карьеры, которые могут возникнуть из-за этого. Депутат в заключение подчеркнул, что Европе этот конфликт уже неинтересен, так как в победу киевского режима уже никто не верит, а тратится на заведомо безнадёжное дело никто не хочет.
О том, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) и НАТО могут направить своих военных на украинский фронт, ранее заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он уверен, что подобное решение не позволит добиться компромисса с Россией. Представители государств уже начали высказываться по этому поводу. Так, отправку войск на Украину уже исключили в Чехии.
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