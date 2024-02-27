Некоторые страны-члены Североатлантического альянса устроили заговор в попытке легализовать присутствие своих военнослужащих на Украине. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом парламентарий прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что НАТО пытается затащить своих военных в зону украинского конфликта. По словам российского политического деятеля, представители Североатлантического альянса и так находятся на территории Незалежной, но только в статусе наёмников.

"То, о чём говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет", — заявил парламентарий.