В ряде регионов Украины в результате взрывов загорелись объекты инфраструктуры
В Днепропетровской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры
В Днепропетровской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Пламя оперативно потушили.
А в Одесской области по тем же причинам загорелся промышленный объект. Как сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга ВСУ, огонь уже ликвидирован.
Также объект инфраструктуры повреждён в Винницкой области. По данным официального украинского ресурса по оповещению населения, во всех вышеназванных регионах в ночь на 10 марта звучала воздушная тревога.
Ранее, 8 марта, на Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. Утверждается, что зданием уже давно никто не пользуется. А 9 марта в Днепропетровской области после взрыва загорелось одно из предприятий. Огонь оперативно потушили.
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