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10 марта, 06:41

В ряде регионов Украины в результате взрывов загорелись объекты инфраструктуры

В Днепропетровской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры

В Днепропетровской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Пламя оперативно потушили.

А в Одесской области по тем же причинам загорелся промышленный объект. Как сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга ВСУ, огонь уже ликвидирован.

Также объект инфраструктуры повреждён в Винницкой области. По данным официального украинского ресурса по оповещению населения, во всех вышеназванных регионах в ночь на 10 марта звучала воздушная тревога.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе и Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе и Николаевской области

Ранее, 8 марта, на Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. Утверждается, что зданием уже давно никто не пользуется. А 9 марта в Днепропетровской области после взрыва загорелось одно из предприятий. Огонь оперативно потушили.

Обложка ©

Unsplash / Roma Kaiuk

Матвей Константинов
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