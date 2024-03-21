Очевидцы сообщили о серии взрывов в Киеве

В Киев прогремела серия взрывов, рассказали очевидцы в украинских пабликах. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко также сообщал о работе систем противовоздушной обороны в городе. Причины взрывов он не уточнил.

Ранее в Харькове во второй раз за ночь прогремела серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Об их причинах и последствиях он не уточнил.