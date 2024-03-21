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21 марта, 03:32

Очевидцы сообщили о серии взрывов в Киеве

В Киев прогремела серия взрывов, рассказали очевидцы в украинских пабликах. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко также сообщал о работе систем противовоздушной обороны в городе. Причины взрывов он не уточнил.

В Сумах и Харькове прогремели взрывы
В Сумах и Харькове прогремели взрывы

Ранее в Харькове во второй раз за ночь прогремела серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Об их причинах и последствиях он не уточнил.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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