Причастные к обстрелам Белгорода военные ГУР ликвидированы в Харькове, заявили в подполье

Причастные к атакам на Белгородскую область военные Главного управления разведки Украины (ГУР) и иностранные специалисты уничтожены в результате удара российских войск в Харькове. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев.

По его словам, ракетный удар был нанесён утром в среду, 20 марта, по заводу в Харькове, где производились ударные беспилотники "Вампир", которые бойцы СВО также называют "Баба-яга", и боеприпасы к ним.

"Прилетело очень качественно. Сразу же оцепили все военные и СБУ. Никого не пускают, СБУ мечется по городу, выспрашивает всех", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.