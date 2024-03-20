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20 марта, 17:40

Причастные к обстрелам Белгорода военные ГУР ликвидированы в Харькове, заявили в подполье

РИАН: В Харькове ВС России уничтожили военных ГУР, причастных к атакам на Белгород

Причастные к атакам на Белгородскую область военные Главного управления разведки Украины (ГУР) и иностранные специалисты уничтожены в результате удара российских войск в Харькове. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев.

По его словам, ракетный удар был нанесён утром в среду, 20 марта, по заводу в Харькове, где производились ударные беспилотники "Вампир", которые бойцы СВО также называют "Баба-яга", и боеприпасы к ним.

"Прилетело очень качественно. Сразу же оцепили все военные и СБУ. Никого не пускают, СБУ мечется по городу, выспрашивает всех", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.

Минобороны России пока не комментировало ситуацию.

В последнее время Белгородская область подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ, причём целями становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. За прошлую неделю в регионе погибло 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения. 18 марта стало известно о гибели ещё пятерых человек, в том числе целой семьи. Сегодня, 20 марта, в Белгороде погиб ещё один человек, также во время массированного обстрела Грайворонского округа погибли двое мирных жителей.

Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью
Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью
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Telegram / ДСНС Украины

Наталья Исакова
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