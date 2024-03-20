Причастные к обстрелам Белгорода военные ГУР ликвидированы в Харькове, заявили в подполье
РИАН: В Харькове ВС России уничтожили военных ГУР, причастных к атакам на Белгород
Причастные к атакам на Белгородскую область военные Главного управления разведки Украины (ГУР) и иностранные специалисты уничтожены в результате удара российских войск в Харькове. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев.
По его словам, ракетный удар был нанесён утром в среду, 20 марта, по заводу в Харькове, где производились ударные беспилотники "Вампир", которые бойцы СВО также называют "Баба-яга", и боеприпасы к ним.
"Прилетело очень качественно. Сразу же оцепили все военные и СБУ. Никого не пускают, СБУ мечется по городу, выспрашивает всех", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.
Минобороны России пока не комментировало ситуацию.
В последнее время Белгородская область подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ, причём целями становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. За прошлую неделю в регионе погибло 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения. 18 марта стало известно о гибели ещё пятерых человек, в том числе целой семьи. Сегодня, 20 марта, в Белгороде погиб ещё один человек, также во время массированного обстрела Грайворонского округа погибли двое мирных жителей.
Telegram / ДСНС Украины