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Криминал

ВСУ снова обстреливают Белгород, уже есть погибший

Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород

20 марта, 09:15
Осколки снарядов ВСУ, найденные в Белгороде после обстрела 20 марта. Фото © SHOT

Осколки снарядов ВСУ, найденные в Белгороде после обстрела 20 марта. Фото © SHOT

Один человек погиб, ещё один пострадал при очередной атаке ВСУ на Белгород. Как пишет SHOT, по предварительным данным, обстрел вёлся из РЗСО Vampire.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние уточняется. Также в результате обстрела повреждено более пяти машин. Белгородцы находят многочисленные осколки на месте обстрела.

Позже Минобороны РФ уточнило, что средства ПВО в среду, 20 марта, уничтожили 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

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Напомним, что Белгородская область уже больше недели подвергается массированным обстрелам со стороны Украины, причём целями становятся не военные объекты, а жилые дома, гражданская инфраструктура, торговые центры и магазины. За прошлую неделю в регионе погибло 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения. 18 марта стало известно о гибели ещё пятерых человек, в том числе целой семьи.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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