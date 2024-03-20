ВСУ снова обстреливают Белгород, уже есть погибший Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород 20 марта, 09:15 Осколки снарядов ВСУ, найденные в Белгороде после обстрела 20 марта. Фото © SHOT

Один человек погиб, ещё один пострадал при очередной атаке ВСУ на Белгород. Как пишет SHOT, по предварительным данным, обстрел вёлся из РЗСО Vampire.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние уточняется. Также в результате обстрела повреждено более пяти машин. Белгородцы находят многочисленные осколки на месте обстрела.

Позже Минобороны РФ уточнило, что средства ПВО в среду, 20 марта, уничтожили 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Авторы Александра Вишнякова