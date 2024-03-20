ВСУ снова обстреливают Белгород, уже есть погибший
Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород
Осколки снарядов ВСУ, найденные в Белгороде после обстрела 20 марта. Фото © SHOT
Один человек погиб, ещё один пострадал при очередной атаке ВСУ на Белгород. Как пишет SHOT, по предварительным данным, обстрел вёлся из РЗСО Vampire.
Пострадавшего госпитализировали, его состояние уточняется. Также в результате обстрела повреждено более пяти машин. Белгородцы находят многочисленные осколки на месте обстрела.
Позже Минобороны РФ уточнило, что средства ПВО в среду, 20 марта, уничтожили 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
Напомним, что Белгородская область уже больше недели подвергается массированным обстрелам со стороны Украины, причём целями становятся не военные объекты, а жилые дома, гражданская инфраструктура, торговые центры и магазины. За прошлую неделю в регионе погибло 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения. 18 марта стало известно о гибели ещё пятерых человек, в том числе целой семьи.