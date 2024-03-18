Удар ВСУ унёс жизни целой семьи в селе под Белгородом
Гладков: Число жертв при обстреле села под Белгородом выросло до четырёх
Число жертв в результате сегодняшнего попадания снаряда ВСУ в частный дом в селе Никольское Белгородской области увеличилось до четырёх, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что за жизнь девочки, которую удалось достать из-под завалов, борются врачи.
"В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух женщин. Террористический акт со стороны ВСУ унёс жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень", — сообщил Гладков в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что маленькую внучку успели спасти. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится под пристальным вниманием медиков на аппарате ИВЛ. Состояние удалось стабилизировать, завтра ей сделают операцию, заключил Гладков.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате этого удара. Днём украинский снаряд попал в частный жилой дом. Выжившую девочку сразу передали врачам. Трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались. У них лёгкие осколочные ранения и ушибы. Кроме того, из-за обстрела ещё четыре частных дома были повреждены: выбиты стёкла, посечены фасады, обвалилась крыша.