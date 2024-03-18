Удар ВСУ унёс жизни целой семьи в селе под Белгородом

Число жертв в результате сегодняшнего попадания снаряда ВСУ в частный дом в селе Никольское Белгородской области увеличилось до четырёх, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что за жизнь девочки, которую удалось достать из-под завалов, борются врачи.

Последствия атаки ВСУ на село Никольское. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух женщин. Террористический акт со стороны ВСУ унёс жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень", — сообщил Гладков в своём телеграм-канале.

Он рассказал, что маленькую внучку успели спасти. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится под пристальным вниманием медиков на аппарате ИВЛ. Состояние удалось стабилизировать, завтра ей сделают операцию, заключил Гладков.