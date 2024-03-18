Два человека погибли и четыре пострадали при новой атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: Два человека погибли из-за удара ВСУ по селу Никольское под Белгородом 18 марта, 10:49 Обложка © ТАСС / Павел Колядин

В Белгородской области два местных жителя погибли, ещё четверо получили ранения в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское", — написал он.

Украинский снаряд попал в частный жилой дом, где находились мужчина и 17-летний молодой человек. Оба погибли на месте. Также в доме была девочка, её достали живой из-под завалов и передали врачам. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Предположительно, под обломками могут быть ещё двое жителей.

Трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались, добавил Гладков. У них лёгкие осколочные ранения и ушибы. Кроме того, ещё четыре частных дома повреждены в результате обстрела: выбиты стёкла, посечены фасады, обвалилась крыша.

Также Гладков сообщал, что два человека пострадали при новом обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины. У одного из пострадавших минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, сейчас врачи отделения микрохирургии глаза оказывают ему всю необходимую помощь. Второй мужчина с непроникающим ранением брюшной стенки сам обратился в больницу.

Авторы Татьяна Миссуми