Два человека пострадали в Белгороде после очередной атаки ВСУ 18 марта, 09:02 Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Два человека пострадали при новом обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У одного из пострадавших минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, сейчас врачи отделения микрохирургии глаза оказывают ему всю необходимую помощь. Второй мужчина с непроникающим ранением брюшной стенки сам обратился в больницу.

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Также после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде повреждения выявлены в 11 частных домах, трёх квартирах, семи хозсубъектах, 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе, на двух предприятиях. Также в городе есть повреждения на одном из объектов теплоносителя.

В Белгородском районе повреждения выявлены в посёлке Октябрьский в пяти частных домах. В посёлке Разумное посечены осколками четыре дома.

Напомним, что Белгородская область уже неделю подвергается массированным обстрелам со стороны Украины, причём целями становятся не военные объекты, а жилые дома, гражданская инфраструктура, торговые центры и магазины. За неделю в регионе погибло 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения.

Авторы Александра Вишнякова