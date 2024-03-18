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Криминал

Два человека пострадали в Белгороде после очередной атаки ВСУ

18 марта, 09:02
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Два человека пострадали при новом обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У одного из пострадавших минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, сейчас врачи отделения микрохирургии глаза оказывают ему всю необходимую помощь. Второй мужчина с непроникающим ранением брюшной стенки сам обратился в больницу.

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района после атаки ВСУ 18 марта. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Также после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде повреждения выявлены в 11 частных домах, трёх квартирах, семи хозсубъектах, 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе, на двух предприятиях. Также в городе есть повреждения на одном из объектов теплоносителя.

В Белгородском районе повреждения выявлены в посёлке Октябрьский в пяти частных домах. В посёлке Разумное посечены осколками четыре дома.

На выставке "Россия" почтили память погибших жителей Белгорода
На выставке "Россия" почтили память погибших жителей Белгорода

Напомним, что Белгородская область уже неделю подвергается массированным обстрелам со стороны Украины, причём целями становятся не военные объекты, а жилые дома, гражданская инфраструктура, торговые центры и магазины. За неделю в регионе погибло 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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