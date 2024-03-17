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17 марта, 16:09

На выставке "Россия" почтили память погибших жителей Белгорода

На выставке "Россия" люди несут цветы к стенду Белгородской области

На выставке "Россия" люди несут цветы к стенду Белгородской области. Обложка © Telegram / БелТру

На выставке "Россия" люди несут цветы к стенду Белгородской области. Обложка © Telegram / БелТру

Жители Москвы почтили память погибших во время обстрелов ВСУ белгородцев. Люди несут цветы к стенду региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщил новостной телеграм-канал БелТру.

"Люди несут цветы к стенду Белгородской области на выставке "Россия" в Москве, чтобы почтить память погибших мирных жителей нашего региона. Россия с белгородцами", — говорится в сообщении.

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Напомним, 17 марта Белгород и область массировано обстреливаются со стороны ВСУ. Погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент атаки, а её отца ранило. В Минобороны России сообщали о 35 сбитых беспилотниках — три были поражены на подлёте к Белгороду. А последний обстрел унёс жизнь ещё одного человека, одиннадцать получили ранения. Подробнее о том, что ещё известно о массовой атаке БПЛА, — в материале Life.ru.

Александра Мышляева
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