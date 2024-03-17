Массовая атака беспилотников на регионы России 17 марта: что известно

В ночь на воскресенье, 17 марта, киевский режим предпринял очередные попытки атаковать территорию российских регионов, преимущественно с использованием беспилотников самолётного типа. Что известно о массовой атаке БПЛА к данному часу — в материале Life.ru.

Первым об обстреле со стороны ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, дрон-камикадзе атаковал движущуюся фуру зерновой компании на участке трассы между посёлком Октябрьским и селом Ясные Зори, водитель не пострадал. Спустя некоторое время под ударом оказался Грайворонский городской округ, где из-за прилёта снарядов повреждения получил ряд домовладений. Более 10 населённых пунктов округа также остались без света.

Около трёх часов ночи несколько украинских беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Славянский НПЗ в Краснодарском крае. Силы ПВО сбили все вражеские объекты, однако после падения одного из них возник пожар на предприятии. Изначально сообщалось об одном пострадавшем — сотруднике завода. Позже стало известно, что он скончался от сердечного приступа. К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано.

Ещё три украинских беспилотника были сбиты в Подмосковье — в Домодедовском, Раменском и Ступинском городских округах. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Ещё один дрон силы ПВО уничтожили в Ростовской области, где также обошлось без жертв.