Массовая атака беспилотников на регионы России 17 марта: что известно
Силы ПВО сбили 35 украинских дронов над восемью российскими регионами минувшей ночью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В ночь на воскресенье, 17 марта, киевский режим предпринял очередные попытки атаковать территорию российских регионов, преимущественно с использованием беспилотников самолётного типа. Что известно о массовой атаке БПЛА к данному часу — в материале Life.ru.
Первым об обстреле со стороны ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, дрон-камикадзе атаковал движущуюся фуру зерновой компании на участке трассы между посёлком Октябрьским и селом Ясные Зори, водитель не пострадал. Спустя некоторое время под ударом оказался Грайворонский городской округ, где из-за прилёта снарядов повреждения получил ряд домовладений. Более 10 населённых пунктов округа также остались без света.
После полуночи практически в одно время были атакованы Калужская область, где было сбито три украинских БПЛА, и Брянская, на территории которой уничтожили украинскую баллистическую ракету С-200. Ещё один дрон был уничтожен на окраине Калуги ближе к утру.
Около трёх часов ночи несколько украинских беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Славянский НПЗ в Краснодарском крае. Силы ПВО сбили все вражеские объекты, однако после падения одного из них возник пожар на предприятии. Изначально сообщалось об одном пострадавшем — сотруднике завода. Позже стало известно, что он скончался от сердечного приступа. К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано.
Ещё три украинских беспилотника были сбиты в Подмосковье — в Домодедовском, Раменском и Ступинском городских округах. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Ещё один дрон силы ПВО уничтожили в Ростовской области, где также обошлось без жертв.
Кроме того, сообщалось о четырёх уничтоженных беспилотниках в Ярославской области. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Также четыре БПЛА ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородский посёлок Октябрьский. Там повреждения получили линии электро- и газоснабжения.
Позднее в Министерстве обороны РФ уточнили данные по нейтрализованным в течение ночи беспилотникам. По информации оборонного ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 35 БПЛА над территориями Московской (четыре БПЛА), Белгородской (три БПЛА), Калужской (два БПЛА), Орловской (один БПЛА), Ростовской (один БПЛА), Ярославской (четыре БПЛА), Краснодарской (17 БПЛА), Курской (три БПЛА) областей.
Днём ранее, 16 марта, в Белгородской области наши зенитчики сначала сбили три беспилотника, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и ракету "Точка-У", потом ещё восемь реактивных снарядов. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении ещё одного дрона. А спустя время стало известно о поражении ещё двух беспилотников противника.