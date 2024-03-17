Около 10 населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом Вооружённых сил Украины находится Грайворонский городской округ. Как написал высокопоставленный чиновник в телеграм-канале, из-за этих атак киевского режима в 10 населённых пунктов не поступает электричество.

"Порядка 10 населённых пунктов округа из-за обстрелов со стороны ВСУ остаются на данный момент без электричества", — сообщил глава региона.

Также он рассказал, что в Грайвороне в результате прилёта снарядов загорелись два дома и три автомобиля. В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы, которые продолжают устранять последствия случившегося.