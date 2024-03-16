Гладков: Два человека погибли и трое пострадали при новом обстреле ВСУ Белгорода
Повреждения в Белгородской области после удара ВСУ. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"
Российская ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, удалось сбить восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Вампир" на подлёте к областному центру. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что есть раненые, погибшие и разрушения инфраструктуры.
Грузовик врезался в автобус. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
"К большому горю, два человека погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нём не пострадали. Ещё одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь её сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки", — написал глава Белгородской области в телеграм-канале.
Обстановка в доме после атаки ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
Гладков добавил, что ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Все пострадавшие попали в больницу, в настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, из-за атаки ВСУ в самом Белгороде в семи многоквартирных домах выбило окна, также повредились остекления на балконах и лоджиях. Вместе с тем разбились стёкла в двух социальных и двух хозяйственных объектах. По предварительной информации, повреждено 15 машин.
Повреждённый дом. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
В Белгородском районе разрушения зафиксировали в посёлке Дубовое, там разрушились шесть частных домов и две надворные постройки. А в посёлках Северный и Разумное пострадали один дом и автомобиль. Также осколки посекли здание торгового центра "Сити молл". Оперативные службы продолжают работать на местах, пояснил Гладков.
Напомним, утром 16 марта силы ПВО России уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Перед этим в регионе уничтожили три дрона, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету "Точка-У".