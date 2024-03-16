Гладков: Два человека погибли и трое пострадали при новом обстреле ВСУ Белгорода

Российская ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, удалось сбить восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Вампир" на подлёте к областному центру. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что есть раненые, погибшие и разрушения инфраструктуры.

Грузовик врезался в автобус. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

"К большому горю, два человека погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нём не пострадали. Ещё одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь её сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки", — написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Обстановка в доме после атаки ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Гладков добавил, что ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Все пострадавшие попали в больницу, в настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, из-за атаки ВСУ в самом Белгороде в семи многоквартирных домах выбило окна, также повредились остекления на балконах и лоджиях. Вместе с тем разбились стёкла в двух социальных и двух хозяйственных объектах. По предварительной информации, повреждено 15 машин.

Повреждённый дом. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"