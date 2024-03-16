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16 марта, 07:13

Ещё один украинский БПЛА самолётного типа сбит в небе над Белгородской областью

Российские военные уничтожили ещё один украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, это произошло в субботу, 16 марта, примерно в 09:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа

Ранее в Минобороны сообщили, что над Курской областью в течение ночи было сбито пять беспилотников ВСУ. А в Белгородской области российские военные уничтожили три прилетевших с Украины дрона, снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также ракету "Точка-У". Позднее силы ПВО РФ уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Иван Косицын
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