Силы ПВО сбили ракету "Точка-У" и восемь дронов над российскими регионами

Минобороны РФ сообщило об очередной попытке киевского режима совершить террористические атаки на территории России. Как передаёт оборонное ведомство в телеграм-канале, в ночь на 16 марта были сбиты различные объекты в небе над Курской и Белгородской областями.

В сообщении говорится, что над Курской областью в течение ночи было сбито пять украинских беспилотников. Более жирный улов был в Белгородской области. Там российские военные уничтожили три прилетевших с Украины дрона, снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", а также ракету "Точка-У". В настоящее время сведения о пострадавших и возможных разрушениях не поступали.