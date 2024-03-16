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16 марта, 04:30

Силы ПВО сбили ракету "Точка-У" и восемь дронов над российскими регионами

Минобороны РФ сообщило об очередной попытке киевского режима совершить террористические атаки на территории России. Как передаёт оборонное ведомство в телеграм-канале, в ночь на 16 марта были сбиты различные объекты в небе над Курской и Белгородской областями.

В сообщении говорится, что над Курской областью в течение ночи было сбито пять украинских беспилотников. Более жирный улов был в Белгородской области. Там российские военные уничтожили три прилетевших с Украины дрона, снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", а также ракету "Точка-У". В настоящее время сведения о пострадавших и возможных разрушениях не поступали.

Над Калужской и Белгородской областями сбито пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град"
Над Калужской и Белгородской областями сбито пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град"

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт писал о том, что ночью в небе над регионом были сбиты украинские беспилотники. Тогда он сообщал о трёх уничтоженных БПЛА.

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Unsplash / Fabrizio Conti

Алексей Соловьёв
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