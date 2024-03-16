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15 марта, 21:49

В небе над Курской областью уничтожено три украинских БПЛА

Губернатор Старовойт: Три украинских беспилотника уничтожены в Курской области

В небе над Курской областью сбито три украинских беспилотника самолётного типа. Об уничтожении вражеских объектов в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — предупредил губернатор.

Режим угрозы атаки беспилотников введён на территории Воронежской области
Режим угрозы атаки беспилотников введён на территории Воронежской области

Ранее на территории Курской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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