В небе над Курской областью уничтожено три украинских БПЛА
Губернатор Старовойт: Три украинских беспилотника уничтожены в Курской области
В небе над Курской областью сбито три украинских беспилотника самолётного типа. Об уничтожении вражеских объектов в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — предупредил губернатор.
Ранее на территории Курской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил о работе ПВО в области.
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