В небе над Курской областью уничтожено три украинских БПЛА

В небе над Курской областью сбито три украинских беспилотника самолётного типа. Об уничтожении вражеских объектов в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — предупредил губернатор.