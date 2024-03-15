Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области
На территории Курской области объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — предупредил глава региона.
Ранее на территории Воронежской области был объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Жителей региона призвали в случае опасности быть готовыми оперативно перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице — укрыться в зданиях или подземном переходе. Режим был отменён спустя несколько часов, о происшествиях на территории региона не сообщалось.
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