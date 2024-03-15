Регион

Уведомления отключены

15 марта, 20:11

Угрозу ракетной опасности объявили в Губкине и Старом Осколе Белгородской области

Угроза ракетной опасности объявлена в двух городских округах Белгородской области — Губернском и Старооскольском. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

"Внимание! Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — предупредили в городской администрации.

ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых высокоточных ударов по объектам ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых высокоточных ударов по объектам ВСУ

Life.ru ранее сообщал, что утром 15 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позже стало известно о перехвате ещё десяти "Вампиров", а затем — ещё пяти. Днём сообщалось, что в результате одной из атак погиб один мирный житель, двое получили ранения. Также сегодня ВСУ обстреляли город Грайворон Белгородской области, в результате погиб участник территориальной самообороны.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров