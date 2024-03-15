Угрозу ракетной опасности объявили в Губкине и Старом Осколе Белгородской области
Угроза ракетной опасности объявлена в двух городских округах Белгородской области — Губернском и Старооскольском. Об этом сообщила мэрия Белгорода.
"Внимание! Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — предупредили в городской администрации.
Life.ru ранее сообщал, что утром 15 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позже стало известно о перехвате ещё десяти "Вампиров", а затем — ещё пяти. Днём сообщалось, что в результате одной из атак погиб один мирный житель, двое получили ранения. Также сегодня ВСУ обстреляли город Грайворон Белгородской области, в результате погиб участник территориальной самообороны.
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