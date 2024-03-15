Дежурные средства ПВО перехватили ещё пять "Вампиров" над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью пять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации", — проинформировали в ведомстве.
Напомним, утром 15 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позже стало известно о перехвате ещё десяти "Вампиров".
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