Режим угрозы атаки беспилотников введён на территории Воронежской области

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введён режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России", — предупредил губернатор в телеграм-канале.

Ранее на территории Воронежской области был объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Жителей региона призвали в случае опасности быть готовыми оперативно перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице — укрыться в зданиях или подземном переходе. Режим был отменён спустя несколько часов, о происшествиях на территории региона не сообщалось.