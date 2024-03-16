Режим угрозы атаки беспилотников введён на территории Воронежской области
Режим угрозы атаки беспилотников введён на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введён режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России", — предупредил губернатор в телеграм-канале.
Ранее на территории Воронежской области был объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Жителей региона призвали в случае опасности быть готовыми оперативно перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице — укрыться в зданиях или подземном переходе. Режим был отменён спустя несколько часов, о происшествиях на территории региона не сообщалось.
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