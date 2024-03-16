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16 марта, 06:00

Силы ПВО РФ уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны России пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы ПВО утром в субботу, 16 марта, уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.

Как указали в пресс-службе ведомства, киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ранее в Минобороны сообщили, что над Курской областью в течение ночи было сбито пять беспилотников ВСУ. А в Белгородской области российские военные уничтожили три прилетевших с Украины дрона, снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также ракету "Точка-У".

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VK / Минобороны России

Иван Косицын
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