Силы ПВО РФ уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны России пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы ПВО утром в субботу, 16 марта, уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.

Как указали в пресс-службе ведомства, киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.