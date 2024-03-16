Силы ПВО РФ уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны России пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы ПВО утром в субботу, 16 марта, уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.
Как указали в пресс-службе ведомства, киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.
"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.
Ранее в Минобороны сообщили, что над Курской областью в течение ночи было сбито пять беспилотников ВСУ. А в Белгородской области российские военные уничтожили три прилетевших с Украины дрона, снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также ракету "Точка-У".
VK / Минобороны России