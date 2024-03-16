Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом утром в субботу, 16 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области в телеграм-канале призвал местных жителей в случае нахождения дома не подходить к окнам. Находящимся на улице гражданам рекомендовано при возникновении опасной ситуации немедленно спуститься в укрытия.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ночью в небе над регионом были сбиты украинские беспилотники. Тогда он сообщал о трёх уничтоженных дронах противника.
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