Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом утром в субботу, 16 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области в телеграм-канале призвал местных жителей в случае нахождения дома не подходить к окнам. Находящимся на улице гражданам рекомендовано при возникновении опасной ситуации немедленно спуститься в укрытия.