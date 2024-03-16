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16 марта, 06:24

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Противник предпринял попытку атаки в районе 08:30 мск.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Напомним, в ночь на 16 марта ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы. Например, в Курской области уничтожили сразу пять дронов, в Самарской БПЛА атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод и вызвал возгорание, на Брянщине системы ПВО сбили беспилотник советского производства Ту-141 "Стриж", а на Белгородчине — восемь снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Перед этим там уничтожили три дрона, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету "Точка-У".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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