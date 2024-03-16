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16 марта, 06:08

В Брянской области сбили украинский беспилотник Ту-141 "Стриж"

В Брянской области сбили украинский Ту-141 "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз. Реактивный беспилотник советского производства попытался пересечь российскую границу в Стародубском районе и сразу был сбит системами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

"Реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа "Стриж" уничтожен при пересечении границы... Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал глава региона в телеграм-канале.

Обломки украинского Ту-141 "Стриж", сбитого в Брянской области. Фото © Telegram / Telegram / AV БогомаZ

Обломки украинского Ту-141 "Стриж", сбитого в Брянской области. Фото © Telegram / Telegram / AV БогомаZ

Обломки украинского Ту-141 "Стриж", сбитого в Брянской области. Фото © Telegram / Telegram / AV БогомаZ

Обломки украинского Ту-141 "Стриж", сбитого в Брянской области. Фото © Telegram / Telegram / AV БогомаZ

Напомним, в ночь на 16 марта ВСУ в очередной раз попытались атаковать ряд регионов России с помощью беспилотников. О конкретных происшествиях сообщали власти Курской области, где сбили сразу три дрона, а также Самарской — там БПЛА атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Произошло возгорание. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Силы ПВО сбили ракету "Точка-У" и восемь дронов над российскими регионами
Силы ПВО сбили ракету "Точка-У" и восемь дронов над российскими регионами
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Telegram / AV БогомаZ

Матвей Константинов
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