В Брянской области сбили украинский беспилотник Ту-141 "Стриж"

В Брянской области сбили украинский Ту-141 "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз. Реактивный беспилотник советского производства попытался пересечь российскую границу в Стародубском районе и сразу был сбит системами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

"Реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа "Стриж" уничтожен при пересечении границы... Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 16 марта ВСУ в очередной раз попытались атаковать ряд регионов России с помощью беспилотников. О конкретных происшествиях сообщали власти Курской области, где сбили сразу три дрона, а также Самарской — там БПЛА атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Произошло возгорание. Пострадавших, по предварительным данным, нет.